РИАМО - 14 июн. Прошедшей ночью в столице произошло возгорание в здании на Измайловском шоссе, пожар обошелся без пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В минувший четверг, 13 июня, в 22:14 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главка МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, где происходило загорание на первом и втором этажах двухэтажной части здания переменной этажности.

«Здание 2-5-этажное. Площадь пожара – 50 квадратных метров. Принятыми мерами в 23:04 пожар был локализован, а в 23:13 – ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу в Москве находится одно из зданий на территории Измайловского кремля.