РИАМО - 14 июн. Чтобы помочь посадкам на огороде пережить похолодание, необходимо укрыть их лутрасилом – специальным легким материалом, который пропускает воздух, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Также рекомендуется хорошо полить грядки и плодовые деревья: это снижает стресс, так как при испарении воды повышается влажность, капли воды как бы окутывают растения», - добавил Чаплин.

По его словам, согласно многолетним данным, до середины июня местами в Подмосковье возможны заморозки. Это касается северных муниципалитетов – Дмитровского, Талдомского, Волоколамского округов.

«Резкое понижение температуры после жаркой погоды – сильный стресс для растений. Именно в это время высаженная в открытый грунт рассада огурцов и томатов может померзнуть», - сказал Чаплин.

Он отметил, что похолодание может повлиять и на завязи плодовых деревьев. Ранее случалось, что из-за низкой температуры опадали завязи у вишни и яблони.

«Могут быть также резкие перепады температур и на других направлениях Московской области: например, наблюдалось понижение температуры в отдельных местах Наро-Фоминского округа», - добавил Чаплин.

Ранее кандидат биологических наук, миколог, председатель Союза грибников России Михаил Вишневский назвал самые грибные места Подмосковья. По его словам, это Дмитровский округ, Шатура, Серпухов и Звенигород.