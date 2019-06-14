РИАМО - 14 июн. В подмосковном Серпухове в торговом центре «Лето» в одном из магазинов одежды произошел пожар, возгорание оперативно ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

13 июня в 9:50 поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Лето» по адресу: городской округ Серпухов, улица Ворошилова, дом 139.

«Происходило горение в магазине с одеждой на площади 3 квадратных метра. В 10:00 пожар локализован. В 10:05 – ликвидация открытого горения и ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что из здания торгового центра до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 107 человек, из них 20 детей. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.