РИАМО - 14 июн. В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд, прямая трансляция из павильона «Фауна Китая», в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Диндин, начнется с 1 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Камеры будут фиксировать сеансы кормления, игры и тренинги с киперами в круглосуточном режиме. Камеры установили таким образом, чтобы за Жуи и Диндин можно было наблюдать с разных ракурсов. Сейчас ведется подготовка к началу трансляций и тестируется оборудование», – говорится в сообщении.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Самец Жуи и самка Диндин поселились там в конце апреля. Животных передал на временное содержание Китай. Медведи будут находиться в столице 15 лет. Пока животные обживают свой новый дом, активно осваиваются в просторных вольерах и привыкают к вниманию посетителей.

Для удобства гостей в Московском зоопарке действует специальное расписание посещения павильона «Фауна Китая». В первые два часа с момента открытия зоосада, с 08:00 до 10:00, навестить медведей могут все желающие, без предварительной регистрации.

Для посещения с 10:00 до 21:00 нужно зарегистрироваться. Запись ведется на официальном сайте зоопарка и на специальной стойке, расположенной на подходе к павильону «Фауна Китая».