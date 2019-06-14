РИАМО - 14 июн. В Дмитровском городском округе два человека погибли в результате возгорания в частном жилом доме, к настоящему момент пожар ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 00:15 пятницы от очевидца в ЦППС Дмитровского поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме по адресу: городской округ Дмитров, населенный пункт Яхрома, улица Бусалова, дом 1.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение частного дома размером 5 на 4 метра по всей площади. В 00:35 пожар локализован на площади 20 квадратных метров. В 00:44 – ликвидация открытого горения, в 01:22 – ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении.

Во время тушения возгорания были обнаружены тела двоих погибших.