РИАМО - 14 июн. В пятницу в Москве и Подмосковье во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозами, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 14 июня, при переменной облачности воздух в Московском регионе прогреется до 25 градусов. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные ливневые дожди, сопровождающиеся кое-где грозами», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западного направления сменится на западный и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня (с подходом атмосферного фронта) его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный.

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Несмотря на то, что фон атмосферного давления повышенный, и антициклон еще «правит балом», уже после полудня синоптическая картина значительно изменится: с северо-запада приблизится циклон с активными фронтальными разделами», - добавляется в материале.

Умеренно жаркая погода с нормальным содержанием кислорода в воздухе в утренние часы даст жителям передышку. Для большинства людей, особенно молодых, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма.

«Для метеозависимых людей, с различными заболеваниями сердца и сосудов, с нейроциркуляторной астенией, приступами мигрени неблагоприятным погодным фактором остается повышенное атмосферное давление. Необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, снимать болевые симптомы. Постараться больше бывать на воздухе в ранние утренние или вечерние часы. Полезны дыхательная гимнастика, а также дозированные воздушные и солнечные ванны - не перегреваясь, начиная с пяти минут, ежедневно увеличивая время, но не более 20 минут. Это поможет улучшить кислородный баланс организма, укрепить нервную систему, улучшить общее самочувствие», - отметили специалисты.