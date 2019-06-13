РИАМО - 13 июн. Западный участок Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» (станционный комплекс «Терехово») построят на земельном участке, арендованном у департамента городского имущества Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Сооружение западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» позволит улучшить транспортное обслуживание населения города благодаря созданию новой скоростной беспересадочной широтной связи между районами», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство объекта планируется осуществить в рамках реализации государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы». Московский метрополитен получит в аренду от департамента городского имущества города Москвы земельный участок площадью 2,2 гектара.

«(Это — ред.) позволит ГУП «Московский метрополитен» осуществить строительство объектов метрополитена, включая станции и железнодорожные вокзалы, железнодорожные пути, объекты улично-дорожной сети, а также объекты капитального строительства по адресу: город Москва, поселок Терехово, дом № 81, строение 1 (строительная площадка № 5)», — говорится в сообщении.