РИАМО - 13 июн. В Люберцах члены Общественной палаты региона совместно с инспекторами Административно-пассажирской инспекции (АПИ) проверили перевозчиков общественного транспорта, всего проверили 11 маршрутов на возможность безналичной оплаты по карте «Стрелка» и выдачи билетов пассажирам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В ходе первой проверки в Люберцах инспекторами АПИ было проверено 30 транспортных средств, которые обслуживают 11 маршрутов. По итогам в отношении водителей автобусов было зафиксировано 16 нарушений, из них 15 - за невыдачу билета. Подобные проверки мы будем проводить раз в неделю в течение месяца», - сказал директор Административно-пассажирской инспекции Подмосковья Михаил Степанов.

По истечении месяца участники общественного контроля составят предложения по сокращению числа нарушений, которые будут переданы в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Маршруты для проверки выбираются членами Общественной палаты.

В Московской области впервые организован общественный контроль за деятельностью перевозчиков. Такие группы общественного контроля создаются в муниципалитетах региона. В настоящее время общественники работают в пилотном режиме в Люберцах.