РИАМО - 13 июн. В консолидированный бюджет Московской области за 5 месяцев 2019 года поступило 227,3 миллиарда рублей, в то же время за этот период регион мобилизовал в бюджетную систему РФ налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 350,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Подмосковью.

«За 5 месяцев 2019 года в бюджетную систему РФ налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 350,9 миллиарда рублей, что на 19,5 миллиарда, или 5,9% <…> (больше, чем за – ред.) аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ составили 159,1 миллиарда рублей с ростом к прошлому году на 22,2 миллиарда рублей, или на 16,2%.

Основная доля доходов консолидированного бюджета страны формируется за счет платежей по налогу на добавленную стоимость – 28,8% от общего объема поступлений, по налогу на доходы физических лиц – 27,4%, по налогу на прибыль организаций – 18,9%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 10,7%.

Наибольший прирост поступлений отмечается по налогу на доходы физических лиц – на 12 миллиардов рублей, или на 14,3%, по сводной группе акцизов – на 6,8 миллиарда рублей, или более чем в 1,5 раза, а также по налогу на добавленную стоимость – на 3,3 миллиарда рублей, или на 3,3%.

В федеральный бюджет перечислено 123,6 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого года на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,9%. Основной доходный источник федерального бюджета – налог на добавленную стоимость, его доля поступлений составила 81,7%.

Вторым по значимости является налог на прибыль организаций, доля которого составляет 7,4%. На долю НДС на товары, ввозимые из республик Беларусь и Казахстан, приходится 7%, а на поступления по сводной группе акцизов – 2,9% от общей суммы доходов федерального бюджета.

«В консолидированный бюджет Московской области за 5 месяцев 2019 года поступило 227,3 миллиарда рублей, из которых в областной бюджет – 174,1 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований – 53,1 миллиарда», — добавляется в сообщении.

Основным доходным источником консолидированного бюджета Московской области является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 96 миллиардов рублей, или 42,2% от общей суммы доходов. Налога на прибыль организаций поступило 57,3 миллиарда рублей, или 25,2% от общей суммы доходов.

Поступления имущественных налогов составили 37,6 миллиарда рублей, или 16,5% от общей суммы доходов. В структуре их поступлений на налог на имущество организаций приходится 21,5 миллиард рублей, на земельный налог – 12,5 миллиардов рублей, на транспортный налог – 3 миллиарда рублей.

Поступления налогов, взимаемых в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов, составили 19,6 миллиарда рублей, или 8,6% от общей суммы доходов консолидированного бюджета Московской области. Прирост поступлений по данной группе налогов составил 3,2 миллиарда рублей, или 19,5%.