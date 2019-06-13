РИАМО - 13 июн. В рамках программы «Активное долголетие» для граждан пожилого возраста Подмосковья организовали фестиваль английского языка, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На открытии фестиваля выступили почетные гости – представители министерства социального развития Московской области, администрации Коломенского городского округа, бронзовый призер в командной гонке на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов в конькобежном спорте, заслуженный мастер спорта России Екатерина Лобышева.

«В фестивале приняли участие более 200 граждан пожилого возраста, проживающих на территории Московской области», – говорится в материале.

На мероприятии организовали квест, который проложили в живописной исторической части города – Коломенском кремле. Конкурсные задания составили таким образом, чтобы участники смогли продемонстрировать свои знания английского языка и элементарные навыки владения им. Судьями конкурса были преподаватели Коломенского социально-гуманитарного университета.

После прохождения маршрута у участников фестиваля была возможность подробнее ознакомится с достопримечательностями и историей города – для них организовали увлекательную экскурсию по кремлю. Во время экскурсии гости посетили церкви и монастыри, а также ознакомились с архитектурой оборонительных сооружений.

«Мы очень рады, что такое направление, как изучение английского языка, вызвало большой интерес у людей старшего поколения. Улучшение базовых знаний или изучение английского с нуля благополучно сказывается на здоровье наших бабушек и дедушек – улучшает память, расширяет кругозор, стимулирует умственную деятельность, что очень важно для профилактики возрастных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.