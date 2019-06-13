РИАМО – 13 июн. Мособлдума приняла в ходе 87-го заседания изменения в законы о переустройстве или перепланировке помещений в многоквартирном доме, сообщается на сайте регионального парламента.

Как отметила на заседании заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Елена Апполинарова, предлагаемые проектом закона изменения конкретизируют полномочия по переустройству и перепланировке помещений, новые полномочия проектом закона не перераспределяются.

«Так, согласно нововведениям, перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах теперь необходимо согласовывать с органами местного самоуправления», – говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мособлдумы Игоря Коханого, ранее обязательного согласования переустройства и (или) перепланировки требовало только жилое помещение в многоквартирном доме.