РИАМО - 13 июн. Изменения, внесенные в проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Аминьевское шоссе» после публичных слушаний, одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством мэра города Сергея Собянина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект ТПУ «Аминьевское шоссе» согласован с москвичами. Он будет располагаться на пересечении Аминьевского шоссе, перспективного южного дублера Кутузовского проспекта, Киевского направления Московской железной дороги и строящейся Большой кольцевой линии», – говорится в сообщении.

Площадь ТПУ составит 24,1 гектара. В его состав войдут станция метро, остановочный пункт «Аминьевская» Киевского направления МЖД, автостанция, подземные пешеходные переходы, а также многофункциональный общественно-торговый центр с подземной парковкой.

Новый транспортно-пересадочный узел частично снизит нагрузку на Киевский вокзал, Аминьевское шоссе и прилегающие к нему улицы. Улучшится транспортная ситуация для жителей микрорайона Матвеевское. Пассажирам будет проще делать пересадки между тремя видами транспорта.

Всего в городе планируется создать 97 ТПУ, которые обеспечат пересадки на метро, железную дорогу и МЦК. Один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов появится на базе станции метро «Некрасовка».