РИАМО - 13 июн. Мотоциклист совершил наезд на 14-летнего мальчика, управлявшего велосипедом, на трассе на востоке Подмосковья, мотоциклист с места аварии не скрылся, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 16:50 на 16-м километре автодороги Павловский-Посад – Аверкиево – Крупино –Данилово произошло ДТП с участием мотоцикла и велосипеда. В результате происшествия в медицинское учреждение с телесными повреждениями был госпитализирован 14-летний мальчик, управлявший велосипедом», – говорится в сообщении.

Мотоциклист с места ДТП не скрывался и находился там до прибытия сотрудников полиции.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.