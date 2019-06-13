РИАМО - 13 июн. В районе бывшего завода имени Лихачева на берегу Москвы-реки появятся две пешеходные набережные, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Решение о подготовке проектов их планировки приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра города Сергея Собянина.

«Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной и далее до путей Московского центрального кольца. Вторую планируют устроить от затона Новинки до проспекта Андропова», – говорится в сообщении.

Обе набережные будут предназначены для отдыха и прогулок у воды.