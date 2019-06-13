РИАМО - 13 июн. Резидент особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье, компания TenderHelp, разработала онлайн-сервис, доступный и для агентов, и для компаний-поставщиков, он позволит оперативно получить полный пакет услуг, необходимых для участия в госзакупках, разработку выполнили, ориентируясь на ожидания людей от цифровых банковских гарантий, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Московской области.

Компания TenderHelp является одним из лидеров на рынке выдачи банковских гарантий. Новый онлайн-сервис компании — это сервис дистанционного оформления банковских гарантий, полностью интегрированный в бизнес-процессы банков.

«Год назад компания стала резидентом ОЭЗ «Дубна» с проектом, который предполагает создание системы комплексного сопровождения участников госторгов. Это в том числе оформление банковских гарантий, предоставление займов, кредитов, факторинга, полное тендерное сопровождение и клиентская аналитика», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По словам генерального директора компании Татьяны Брановой, сейчас сервис доступен как агентам, так и компаниям-поставщикам, участникам государственных торгов, которые должны предоставить банковскую гарантию заказчикам в обеспечение контракта или заявки на участие в тендере.

«Людям предоставляется полный спектр перечисленных выше услуг. Также клиенты компании могут подать заявку на оформление электронно-цифровой подписи и открытие расчетно-кассового обслуживания», — отметила Бранова.

Стратегия резидента особой экономической зоны «Дубна» – обеспечить лидерство на рынке брокеров банковской гарантии, развивать бизнес в регионах и СНГ, выйти на рынок коммерческих гарантий, а также продолжить выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и партнерами.

Компания выработала приоритетные задачи. Так, компания намерена увеличить объем продаж. С начала 2019 года они уже выросли втрое, до конца года запланирован пятикратный рост.

Также резидент расширит список банков-партнеров. На сегодняшний день в их числе такие организации, как банк «Восточный», Интерпромбанк, Металлинвестбанк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, «Точка банк». Для госкорпорации «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП БАНК) TenderHelp является генеральным партнером.

Планируется еще вклад инвестиций в развитие бренда и увеличение технических способностей онлайн-площадки. Сейчас активно ведутся работы по модернизации программного продукта и его переводу на другой язык программирования.