РИАМО – 13 июн. Депутаты Мособлдумы внесли изменения в закон «О ветеринарии» в Московской области в части регулирования деятельности специалистов, сообщается на сайте регионального парламента.

Законопроект представили министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы Сергей Керселян.

«Уточнения коснулись частнопрактикующих специалистов в области ветеринарии. Как отметили на заседании, ранее изменения внесли в федеральный закон. Были уточнены полномочия субъектов РФ по регистрации и контролю специалистов, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии», – говорится в сообщении.

Теперь частные ветеринары будут входить в отдельную категорию так называемых «специалистов, не входящих в государственную ветеринарную службу, но занимающихся предпринимательской деятельностью». За ними, как и за государственными специалистами, будет осуществляться контроль. Вести учет и регистрацию частнопрактикующих специалистов в области ветеринарии будет Минсельхоз региона.

Ранее данную категорию специалистов не контролировали.