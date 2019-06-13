РИАМО - 13 июн. Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству учебной пристройки к зданию школы в Ашукине Пушкинского округа Подмосковья, строительство предусмотрено госпрограммой региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Одиннадцатого июня 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ (по возведению – ред.) пристройки на 350 мест к МБОУ «Ашукинская средняя общеобразовательная школа», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2020 год.