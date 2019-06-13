РИАМО - 13 июн. Выездная акция мобильных бригад Московского областного центра СПИД пройдет 20 июня в Раменском округе и подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В четверг в городских округах Чехов и Орехово-Зуевский состоялась выездная акция мобильных бригад Московского областного центра СПИД, где любой желающий смог прийти и анонимно сдать тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

«Основная цель таких мероприятий – повысить информированность жителей Подмосковья о таком опасном заболевании, как ВИЧ. Осведомленность о собственном ВИЧ-статусе – такая же забота о здоровье, как правильное питание и физическая активность», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

В составе бригад – врач-эпидемиолог, инфекционист и медицинская сестра. Специалисты смогут провести исследование на наличие опасного заболевания, а при необходимости – направить пациента в центр для более глубокого обследования и назначения антиретровирусной терапии.

За 2018 год на ВИЧ-инфекцию на территории Московской области обследовали почти 1,8 миллиона человек.