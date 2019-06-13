РИАМО – 13 июн. Новое общеобразовательное учреждение на 1,1 тысячи мест появится микрорайоне Катюшки подмосковной Лобни, соответствующий контракт на разработку проектной документации для строительства заключен с ООО «Строительно-монтажное управление-55», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Помимо учебных классов, в здании школы предусмотрено размещение лабораторий, мастерских, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Территория вокруг школы будет благоустроена. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения», – говорится в сообщении.

Проектирование и строительство объекта намечено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Принять учеников новая школа сможет в 2023 году», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Заказчиком выступает администрация городского округа Лобня. Финансирование предусмотрено за счет средств областного и муниципального бюджетов.