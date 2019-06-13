РИАМО - 13 июн. Управляющая компания обработала от насекомых всех помещения жилого дома в поселке Нудоль городского округа Клин — три дня спустя после поступления заявки жителей в Единую диспетчерскую службу, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

ООО «ЖЭК-14» обработало от тараканов и блох подъезды и подвал дома №14 по Футбольной улице. Работы проведены в подъездах и подвале дома. Кроме того, всем желающим обработали и жилые помещения.

«Госжилинспекция контролирует исполнение заявок жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области по 105 подкатегориям. Управляющая компания должна принять заявку в ЕДС МО в течение 24 часов, и затем провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе», — пояснила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Она добавила, что заявитель может не согласовать отчет о проведенных работах, если его не устраивает их качество. И только в том случае, когда регламентные сроки истекли, а необходимые работы не проведены или не закончены, будут организованы контрольно-надзорные мероприятия и приняты меры административного воздействия.

Госжилинспекция при этом контролирует сроки и качество исполнения заявок, поступающих в ЕДС.