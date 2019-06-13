РИАМО – 13 июн. Специалисты приступили к реставрации знаменитой гимназии купцов и меценатов Медведниковых, после проведения работ в здание вновь вернутся школьники, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Начался масштабный комплекс реставрационных работ в здании 9-й классической гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых в Староконюшенном переулке, дом №18», – говорится в сообщении.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, а также частью школы №1529 имени А.С. Грибоедова. Кроме этого здания, работы пройдут в доме №20, который также относится к гимназии.

Несколько лет историческое здание стояло в ожидании реставрационных работ. Занятия здесь прекратились в январе 2018 года. Начавшаяся реставрация проходит по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем ведомства.

Глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что в настоящий момент специалисты уже приступили к расчистке поверхностей в интерьерах и к укреплению фундаментов здания. На всех дворовых фасадах сейчас устанавливают леса, а к концу июня их установят и на главном фасаде, выходящем в Староконюшенный переулок.

В ходе реставрации в основном здании (№18) укрепят и гидроизолируют фундаменты и кирпичные своды, отреставрируют поврежденные участки стен, несущие стальные конструкции, проведут комплексные работы по кровле, в том числе с воссозданием обрешетки, карнизов, приямков, наружных лестниц и водосточной системы, а также многого другого.

Реставрационные работы будут также проведены и по второму зданию на территории гимназии – дому №20. Кроме того, преобразится прилегающая территория, где появятся спортивные площадки, современное освещение и тротуары.

Гимназия была основана в самом начале ХХ века как среднее учебное заведение для мальчиков. Здание построено на деньги, завещанные на благотворительность купцом Иваном Медведниковым и его супругой Александрой. К возведению был привлечен художник-архитектор Иван Кузнецов.

После революции в 1918 году Медведниковская гимназия была расформирована, после чего здесь располагались различные учебные заведения. В XХI веке здание вошло в состав образовательного комплекса «Государственное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия 1529 имени А. С. Грибоедова».