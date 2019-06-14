РИАМО – 14 июн. Форум «Сильное. Здоровое. Чистое» состоится в Одинцове в пятницу, начало мероприятия в 12:00, сообщается на сайте администрации Одинцовского городского округа.

Общественная палата Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области проведет форум «Сильное. Здоровое. Чистое» в городе Одинцово.

«14 июня общественники, жители и представители региональных и муниципальных органов власти обсудят вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии. Обсуждение насущных тем будет основано на результатах общественного мониторинга», – говорится в сообщении.

Перечень объектов, на которые будет обращено внимание общественников, а также информация по итогам посещения, будут озвучены в ходе работы форума.

«Мероприятие состоится по адресу: улица Ново-Спортивная, 3 (Одинцовский филиал МГИМО). Начало в 12:00», – уточняется в сообщении.