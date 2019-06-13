РИАМО - 13 июн. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) запустил прием заявок сроком до 25 июля на ежегодный конкурс инновационных проектов аэрокосмической отрасли, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Участники представят работы по таким темам, как технологии создания летательных аппаратов для освоения труднодоступных регионов, объекты инфраструктуры воздушного транспорта, авиационная мобильность в городских агломерациях. После 25 июля будут проведены экспертиза проектов и отбор лучших из них. Финал конкурса запланирован в рамках деловой программы Международного авиакосмического салона «МАКС-2019» 28 августа 2019 года.

«Премия за первое место составит 100 тысяч рублей, за второе - 75 тысяч, за третье - 50 тысяч рублей. В течение 2016-2018 годов на конкурс было подано 118 инновационных проектов, в нем поучаствовали коллективы свыше 50 предприятий, университетов, научных организаций из 21 субъекта Российской Федерации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, участниками конкурса могут стать авторские коллективы вузов, научных организаций и предприятий отрасли, в основе которых лежат перспективные результаты исследований и разработок, имеющие потенциал для коммерциализации в аэрокосмической отрасли.

Хромов добавил, что впервые в этом году будет организована так называемая акселерация проектов-финалистов 2016-2019 годов: они получат финансовую и экспертную поддержку по программам интенсивного развития в декабре текущего года.

Порядок проведения конкурса и условия участия представлены на сайте.

В состав организационного комитета вошли представители Минобрнауки и министерства промышленности и торговли РФ, правительства Московской области, руководства ЦАГИ, публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная компания» («ОАК»), акционерного общества «Вертолеты России», фонда содействия инновациям, фонда «Сколково».