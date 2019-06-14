РИАМО - 14 июн. В аптеке государственной аптечной сети «Мособлмедсервис» в городском округе Чехов в пятницу пройдет День здоровья, посвященный борьбе с артериальной гипертонией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В рамках мероприятия медицинские специалисты расскажут участникам встречи об опасности заболевания, осложнениях, ранней диагностике, лечении и профилактике гипертонии.

«Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни десятков тысяч человек. Важно продолжать работать над снижением смертности населения от данных недугов. Одним из эффективных методов борьбы с болезнью является диагностика. Я призываю всех жителей Подмосковья внимательно относиться к собственному здоровью и приглашаю на диспансеризацию и профосмотры. Планируется, что в этом году их пройдут не менее 2,1 миллиона человек», – сказал министр здравоохранения Дмитрий Матвеев.

Всем посетителям врачи измерят артериальное давление, проведут профилактические беседы по здоровому образу жизни.

Мероприятие пройдет в пятницу в 15:00 в городе Чехов, улица Молодежная, дом 1.