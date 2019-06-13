РИАМО – 13 июн. На каждой дворовой территории, включенной в план благоустройства, необходимо размещение информационного стенда, содержащего плановые сроки начала и завершения работ, перечень благоустраиваемых элементов двора, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Благоустройство каждой дворовой территории включает в себя шесть обязательных элементов: детские игровые площадки, парковочные места, освещение, озеленение, контейнерные площадки и информационные стенды. Также обычно ставят новые лавочки и урны для сбора мусора, а на новых детских игровых площадках, построенных по губернаторской программе, монтируют камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», – говорится в сообщении.

В местах установки детских игровых (спортивных) площадок, устанавливаемых по программе губернатора Московской области, необходимо размещать информационный стенд, содержащий плановые сроки начала и завершения работ, эскиз планируемой площадки.

«Это важная и необходимая часть заботы о людях, для которых мы работаем. Мы должны дать жителям информацию, что это за территории и что тут будет в будущем. Также необходимо указать, где в ближайшей доступности есть детская площадка, если во дворе идут работы по установке новой», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В 2019 году в Подмосковье планируют благоустроить 1360 дворов. Благоустройство всех дворовых территорий будет завешено до 1 сентября.