РИАМО - 13 июн. В центре бюджетного строительства Минстроя Московской области прошло совещание по контролю за ходом строительства общеобразовательной школы, расположенной на улице Чистяковой в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций, выполняются работы по устройству перегородок и отделке помещений. Строительство ведется в графике», - сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Новое учебное заведение общей площадью 22092 квадратных метра рассчитано на 1350 учащихся. Проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности (три-четыре этажа), в котором разместятся 54 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 480 посадочных мест, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 330 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, а также зона отдыха. Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

В ходе совещания администрации городского округа и представителям генподрядной организации даны поручения вести ежедневный мониторинг хода работ для планового завершения строительства объекта до конца 2019 года.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».