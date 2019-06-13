РИАМО - 13 июн. Оформление партии охлажденной рыбы из Шри-Ланки весом свыше 500 килограммов приостановили в аэропорту «Домодедово», после устранения проблемы с документами процедуру завершили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее в аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Домодедово - Карго» было приостановлено оформление партии охлажденной рыбы весом 541,3 килограмма, поступившей из Шри-Ланки в сопровождении копии ветеринарного сертификата и авианакладной. При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата на подконтрольный груз.

«Груз оформлен после предоставления оригинала ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.

Задержание партии рыбы провели 31 мая 2019 года сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москве, Московской и Тульской областям.