РИАМО – 13 июн. На юго-востоке Москвы построят Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Каширская» до станции «Карачарово», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП «Московский метрополитен» сроком на 6 лет земельного участка площадью 0,06 гектара для строительства Восточного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Каширская» до станции «Карачарово». Участок расположен на улице Грайвороновская, дом 6, строение 2», – говорится в сообщении.

Департамент городского имущества Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит метрополитену осуществить строительство Третьего пересадочного контура от станции «Каширская» до станции «Карачарово».

«Строительство пересадочного контура позволит улучшить транспортное обслуживание населения, проживающего и работающего в районах Москвы, расположенных в зоне Кожуховской линии метрополитена и проектируемой линии Третьего пересадочного контура, разгрузить пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской и Калининской линиях метро, а также снизить интенсивность движения наземного транспорта», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство объекта будет проходить в рамках реализации государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» и Адресной инвестиционной программы на период до 2020 года.