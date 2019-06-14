РИАМО - 14 июн. Головинский суд Москвы рассмотрит материалы дела в отношении матери девочки, жившей в захламленной столичной квартире, в пятницу.

Заседание начнется в 11:00.

Десятого марта 2019 года в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу.

Пятилетнюю девочку лечили врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой. Главный врач больницы отметил, что состояние девочки удовлетворительно, она хорошо социализирована. Ребенок понемногу говорит шепотом, повторяет слова, узнает героев из мультиков, хорошо ест.

По результатам психиатрической экспертизы Гаращенко признали невменяемой, поставленный диагноз позволит ей после лечения вернуться к воспитанию дочери.

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