РИАМО - 13 июн. Экзамены по биологии и информатике и ИКТ прошли в четверг в рамках основного периода государственной итоговой аттестации в 2019 году, данные экзамены завершают проведение ЕГЭ-2019 в основные сроки, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.

«Заявление на участие в ЕГЭ по данным предметам подали более 23 тысяч человек, их них биологию сдавали более 10 тысяч участников, информатику и ИКТ – около 13 тысяч участников», – сказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

ЕГЭ по этим предметам прошел в 152 пунктах проведения экзамена (ППЭ) в Москве. Для обеспечения контроля за соблюдением порядка проведения ЕГЭ на экзамене присутствовали общественные наблюдатели. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение, и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, она включает 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии – 36 баллов.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ – 40 баллов.

Ознакомиться с результатами экзаменов от 13 июня выпускники смогут в своей школе или на портале mos.ru не позднее 27 июня.

Основной период проведения ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи экзаменов, которые продлятся с 17 июня по 1 июля.