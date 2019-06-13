РИАМО - 13 июн. Спасатели смогли вытащить лапу собаки, которая застряла в заборе у одного из предприятий в подмосковном Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

На пульт диспетчера поисково-спасательного отряда №14 Орехово-Зуевского территориального управления «Мособлпожспас» поступил звонок от работников павлово-посадского предприятия «Магнат» с просьбой спасти собаку, которая застряла лапой в заборе. Своими силами достать ее сотрудники не смогли и решили обратиться к спасателям.

«Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда прибыла на место. Старший смены Михаил Почитаев, оценив обстановку, принял решение при помощи аварийно-спасательного инструмента освободить лапу пленницы. Вооружившись специальным инструментом, спасатели приступили к работе, и животное благополучно освободили», – говорится в сообщении.

Жизнь собаки теперь в безопасности. Спасательная операция завершилась успешно, а работники предприятия выразили большую благодарность в адрес спасателей.