РИАМО - 13 июн. Столичные власти выделили земельный участок для строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции «Хорошевская» до станции «Можайская», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП «Московский метрополитен» земельного участка площадью 0,3 гектара для строительства Западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Можайская», – говорится в сообщении.

Департамент городского имущества в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит ГУП «Московский метрополитен» осуществить строительство объектов, включая железнодорожные вокзалы и станции, места общественного питания, а также объекты капитального строительства.

«Сооружение Западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» сделает транспортное обслуживание москвичей еще более комфортным и позволит обеспечить пересадку пассажиров на метрополитене, минуя перегруженные пересадочные узлы центра», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство объекта планируется осуществить в рамках реализации государственной программы Москвы «Развитие транспортной системы».