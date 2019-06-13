РИАМО - 13 июн. Обвинительное заключение, связанное с растратой председателем правления банка «Динамичные системы» Виктором Авериным почти 600 миллионов рублей со счета банка, утвердили в Генпрокуратуре и направили в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

Аверин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 уголовного кодекса РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

«Как полагает следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года в городе Москве Аверин в составе организованной группы с другими лицами похитил со счета банка 585 миллионов рублей. С этой целью была организована выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам. В результате произошло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении.

В ходе следствия Аверин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении восьми других членов преступной группы, в том числе организатора хищения, в настоящее время уже слушается в суде.