РИАМО - 13 июн. Столичные власти выделили участки в Юго-Западном административном округе Москвы для строительства линии метрополитена от станции «Новаторов» до станции «Коммунарка», в установленном порядке будут оформлены земельно-правовые отношения, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП «Московский метрополитен» сроком на 6 лет трех земельных участков площадью 0,15 гектара для строительства линии метрополитена от станции «Новаторов» до станции «Коммунарка». Земельные участки в районе МКАД, 42-й километр, владение 4, строение 1», – говорится в сообщении.

Департаментом городского имущества города Москвы в установленном порядке будут оформлены земельно-правовые отношения, что позволит метрополитену осуществить строительство линии от станции «Новаторов» до станции «Коммунарка»

«Строительство данной линии позволит улучшить транспортное обслуживание населения таких районов Москвы, как Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый стан и поселения Мосрентген, а также снизит загрузку этих районов и Калужского шоссе наземным транспортом», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство объекта будет проходить в рамках реализации государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» и Адресной инвестиционной программы Москвы.

Линию метро от станции «Коммунарка» начнут продлевать в конце 2019 — начале 2020 года.