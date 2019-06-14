РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В городском округе Подольск всех желающих приглашают в пятницу сдать кровь в рамках акции «Подари жизнь», приуроченной ко Всемирному дню донора крови.

Подольское городское волонтерское движение «Добромир» совместно с Подольской городской станцией переливания крови запустило в городском округе акцию «Подари жизнь» в рамках Всемирного дня донора крови. В пятницу каждый желающий может помочь нуждающимся горожанам и принять участие в спасении человеческой жизни.

Сдача крови пройдет в пятницу с 08:00 до 11:00 по адресу: улица Кирова, дом №9.

Сдать донором смогут горожане в возрасте от 18 лет, обладающие крепким здоровьем. Узнать подробности можно по телефону: 8(965)444-51-51.