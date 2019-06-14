РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В подмосковном Подольске в пятницу состоится открытие выставки фотографий и художественных работ детей-инвалидов с особенностями развития «Наше особое счастье – 2019».

Межрегиональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Рука об руку» (МООРДИ «Рука об руку») в Подольском выставочном зале в пятницу откроет выставку «Наше особое счастье – 2019». Она посвящена Международному дню защиты детей и пятилетию организации. Экспозиция познакомит с особыми детьми и их работами, а также с организацией родителей детей-инвалидов.

Выставка состоит из коллажей, коллективных фотографий и художественных работ детей с особенностями развития. Каждый коллаж – это маленькая история ребенка, а каждая фотография – это отражение его внутреннего мира.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: проспект Ленина, дом №113/62.

Выставка будет проходить ежедневно (кроме воскресенья и понедельника) по 7 июля в малых залах с 10:00 до 18:00.

МООРДИ «Рука об руку» объединяет семьи Подольска, районов, вошедших в состав новой Москвы, и других регионов, воспитывающие детей с особенностями развития.

Юные участники организации имеют различные диагнозы: аутизм (расстройства аутистического спектра), задержка психоречевого развития, задержка речевого развития, детский церебральный паралич, генетические заболевания (в том числе синдром Дауна), эпилепсия и другие. На данный момент в организации состоит более 130 семей.

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