РИАМО - 13 июн. Мособлдума на заседании приняла решение направить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву обращение по вопросу развития инфраструктуры лыжных трасс в регионе, сообщается на сайте Московской областной думы.

«Обращением предлагается рассмотреть возможность включить лыжные, лыжероллерные трассы, трассы для горного велосипеда, а также объекты сопутствующей инфраструктуры в следующие федеральные документы: в перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов; в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», – сказал председатель комитета регионального парламента по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

В зимний период в Московской области функционируют 129 лыжных трасс, большая часть из которых расположена на землях лесного фонда.

«Из них 87% – это народные трассы, где люди сами в зимний период их поддерживают, обкатывают. И на них практически полностью отсутствует инфраструктура – нет проката, кафе, стоянок, туалетов. И муниципальные власти не имеют права выделять деньги на эти трассы, потому что в постановлении правительства есть только другие спортивные объекты», – отметил председатель комитета.

Жолобов отметил, что в настоящее время, поскольку эти объекты не включены в перечень, это не позволяет отображать их в проектах освоения лесов и финансировать создание, развитие и эксплуатацию.

Кроме этого, трассы не относятся к плоскостным спортивным сооружениям, поэтому отражение их в проектах под таким видом является противоречием законодательству.

«Предлагаемые изменения создадут правовые основы для оформления и поддержания в надлежащем состоянии трасс для занятия общедоступными видами спорта, расположенных на землях лесного фонда», – отметил парламентарий.

Жолобов подчеркнул, что, по данным министерства физической культуры и спорта Московской области, почти 55 тысяч человек в Подмосковье систематически занимаются лыжным спортом, около одного миллиона человек им увлекаются. Также в настоящее время активно набирает популярность велоспорт как в форме велопрогулок, так и в форме более активных спортивных дисциплин.