РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. Жители пяти не сданных в эксплуатацию домов в поселке Быково подмосковного Подольска 1 июля могут повторно остаться без электричества, долг перед ресурсоснабжающей компанией составляет более полумиллиона рублей, они попросили администрацию муниципалитета помочь им решить этот вопрос, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» по вопросам ЖКХ прошел в четверг в МУК «СДК «Быково» одноименного поселка. На нем жители попросили властей решить проблему с пятью домами, которые построила компания-банкрот ЗАО «ПДСК». Так как дома не сданы в эксплуатацию, нельзя выбрать УК. При этом долг за электроэнергию составляет более полумиллиона рублей. Представители «Мосэнергосбыта» уже отключали жителям свет, но вмешалась администрация горокруга. В настоящее время свет есть, но жители опасаются, что его снова могут отключить, если долг не вернут к 1 июля – эту дату назвал «Мосэнегосбыт».

«Власти Подольска взяли на себя гарантийное обязательство, что жители выплатят долг. В настоящее время жители должны более полумиллиона рублей, а собрали 114 тысяч рублей. Для «Мосэнергосбыта» важно, что долг начали гасить, движение есть», – сказал директор муниципального казенного учреждения «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Он отметил, что нужно решать вопрос с комитетом по строительству и архитектуре администрации горокруга, чтобы они приняли дома. Тогда можно будет выбрать управляющую компанию.

«Пока жителям предложили оплачивать электричество напрямую ресурсоснабжающей организации», – заключил Чибисов.

По словам руководителя Подольского отделения ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Ольги Дорофеевой, по результатам форума она направит обращения в «Мосэнергосбыт» и министерство ЖКХ с просьбой провести встречу представителей ресурсоснабжающей компании и властей муниципального и регионального уровней с жителями, на которой можно было бы выяснить многие актуальные вопросы.