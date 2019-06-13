РИАМО - 13 июн. В 2019 году на торгах зафиксировали наибольшее количество претендентов на объекты по специальной арендной ставке, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Предприниматели в Москве все чаще принимают участие в аукционах по аренде недвижимости со специальными стартовыми условиями для субъектов малого предпринимательства – 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Самые высокие результаты по количеству участников зафиксированы на торгах прошлой недели. В среднем на лот претендовали по восемь предпринимателей. Причем высокая конкуренция наблюдалась за объекты разной площади с разными техническими параметрами», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В пример он привел объект на Мосфильмовской улице площадью 200 квадратных метров. На лот претендовали 20 участников, а стартовая ставка аренды увеличилась в десять раз и составила 51 тысячу рублей за квадратный метр в год.

Другой лот с меньшей площадью – на Вильнюсской улице в 70 квадратных метров – привлек внимание 16 претендентов. Его стартовая цена увеличилась в пять раз и составила 23 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Предприниматели активно арендуют объекты разной площади под абсолютно разные проекты. Так, на Мосфильмовской улице победитель торгов планирует открыть офис недвижимости. На Вильнюсской улице предприниматель откроет салон красоты. Также на торгах прошлой недели реализованы лоты, в которых планируется открыть продуктовый магазин, аптеку, детский образовательный центр, офис производителя металлоконструкций», – отметил Дегтев.

В настоящее время на приеме заявок 69 объектов для СМП. Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Объекты для СМП».