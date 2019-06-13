РИАМО - 13 июн. В Московской области прошел первый региональный чемпионат среди учебных заведений по распайке электронных плат, такая нестандартная форма экопросвещения была выбрана, чтобы еще раз привлечь внимание к необходимости переработки опасных отходов, говорится в сообщении пресс-службы фонда рационального природопользования.

«Чемпионат состоялся на территории экотехнопарка комбината экологического обслуживания в Люберцах. Именно здесь перерабатывается отслужившее электронное и электрическое оборудование, собранное фондом рационального природопользования в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника», — говорится в сообщении.

Экотехнопарк в день чемпионата посетили первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков, первый заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков, первый заместитель министра образования региона Илья Бронштейн и первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева.

«С технологической точки зрения сбор и утилизация электронной техники – это сложная и трудоемкая процедура. Некоторые устройства содержат элементы, которые способны негативно воздействовать на окружающую среду, поэтому к их утилизации предъявляются специальные требования, с которыми сегодня и познакомились студенты технических специальностей. Вместе с министерством образования Московской области мы договорились разработать программу по экологии для ее дальнейшего внедрения в учебные планы школ региона», — отметил Холодков.

В чемпионате приняли участие студенты техникумов и колледжей из Реутова, Люберец, Москвы, Жуковского, Раменского, Щелкова. Задача ребят состояла в распайке плат на скорость, это один из этапов переработки электроники. Каждому из троих участников команды давалось на работу 15 минут.

Первое место занял Люберецкий техникум имени Ю.А. Гагарина с результатом в 303 детали, на втором месте – колледж связи №54 Москва (225 деталей), на третьем – Щелковский колледж СП №2 (216 деталей). Победители получили в подарок от фонда рационального природопользования и компании «Никс» фитнес-браслеты, пауэрбанки и электронные словари.

Вьюрков рассказал, что два года назад Минмособлимущество поддержало акцию «Школа утилизации: электроника» и привлекло внимание государственных и муниципальных учреждений к безвозмездной утилизации электроники. А сегодня впервые к программе утилизации подключились медицинские учреждения Подмосковья. На площадку пришла первая партия медоборудования из Коломны – на переработку поступило 1006 единиц отслужившей медтехники.