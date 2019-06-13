РИАМО - 13 июн. В Московской области суд обязал бывшего военнослужащего Росгвардии возместить ущерб на 9,7 миллиона рублей, причиненный государству, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

«Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Балашихинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику парашютно-десантной службы войсковой части 3179, полковнику запаса Евгению Смотрову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», – говорится в сообщении.

С 2015 года по 2017 год личный состав войсковой части 3179 семь раз принимал участие в учебных сборах, проводимых на базе аэродрома, расположенного в Серпухове. В период их проведения военнослужащие проживали в гостинице по три-четыре человека в номере.

По возвращении к месту постоянной дислокации Смотров каждый раз организовывал заполнение военнослужащими недостоверных авансовых отчетов, прикладывая к ним фиктивные оправдательные документы, согласно которым каждый из них проживал в одноместном номере. По оценкам специалистов, на их основании государство излишне перечислило свыше 9,7 миллиона рублей, переданных военнослужащими Смотрову.

Наложен арест на земельный участок и автомобиль Mitsubishi Outlander, принадлежащие офицеру, общей стоимостью более 2,8 миллиона рублей.

«Приговором Реутовского гарнизонного военного суда Смотрову назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск воинской части, обязав осужденного выплатить свыше 9,7 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного материального ущерба», – отмечается в материале.