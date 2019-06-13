РИАМО - 13 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводит опрос жителей по ремонту дорог, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса региона.

«Опрос проходит до конца июня в социальной сети «ВКонтакте». Жителям предлагается ответить на вопрос: видите ли вы ремонт на дорогах Московской области?» – говорится в сообщении.

В Подмосковье с начала сезона заменили асфальт более чем на 680 дорогах протяженностью свыше 850 километров. В этом году будет отремонтировано более 1,9 тысячи дорог протяженностью свыше 2,5 тысяч километров.

Московская область в этом году вошла в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого к концу 2019 года более 65% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям.

Ремонт на всей региональной дорожной сети ведется в рамках национального проекта, при этом из федерального бюджета направлены средства на ремонт восьми участков дорог общей протяженностью свыше 90 километров.

В ходе ремонта на дорогах заменят асфальтобетонное покрытие и посадочные площадки, укрепят обочины и нанесут разметку. На выполнение данных работ из федерального бюджета области выделено более 618 миллионов рублей.