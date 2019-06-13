РИАМО – 13 июн. На территории музея-заповедника «Коломенское» 20 июля в восьмой раз пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле», в этом году на него приедут свыше 3 тысяч участников из 60 регионов нашей страны, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Фестиваль «Русское поле» в «Коломенском» – это место, куда можно и нужно отправляться всей семьей. В Год театра организаторы решили сделать акцент на театральных представлениях.

«Подготовлена масштабная развлекательно-образовательная программа: мастера-ремесленники представят свои изделия, туроператоры познакомят с интересными этно-маршрутами России, гончары и кузнецы научат своему ремеслу, все гости фестиваля смогут поучаствовать в древнерусских играх», – отмечается в сообщении.

На одной из десяти площадок фестиваля, «Поляне сказок», весь день будут показывать яркие постановки по мотивам народных сказок, а радовать гостей приедет самый юный сказочный герой России – Глинышек из Яранска.

Кроме того, гости узнают секреты Елены Прекрасной из города Шадринск, услышат всем знакомое: «Очень приятно, царь!» от Царя Гороха из Гороховца, увидят уральскую шкатулку, гигантского Колобка и героев знаменитых русских былин – богатырей. В этой части фестиваля установят первую в Москве «сказочную» версту – путевой знак, который указывает расстояние в русских верстах до мест появления героев сказок и былин.

На «Ярмарочной площади» можно окунуться в атмосферу народной ярмарки, а на «Музыкальном подворье» мастера народного промысла представят традиционные инструменты: свирели, саамские бубны, сопилки, буксаны (берестяной рог), рожки, кирилловскую гармонь, гусли и балалайки, здесь же выступят духовые оркестры.

«Попробовать кухню народов России можно в зоне Сытного двора, где расскажут о русском гостеприимстве, а гостей научат выпекать хлеб», – уточняется в сообщении.

По традиции на фестивале «Русское поле» установят множество рекордов, один из которых создание самого большого этнограффити.

«Десять профессиональных стрит-арт художников создадут масштабное полотно этносюжетов, посвященное всем федеральным округам России», – перечисляется в материале.

Основная цель фестиваля – знакомство с отечественной культурой, объединение поколений, конфессий и народов, проживающих в России. На «Русском поле» гости узнают о славянских традициях, семейных ценностях и творчестве. Фестиваль считается одним из самых крупных в Европе – в прошлом году его посетили более 200 тысяч зрителей. Программа фестиваля составляется во многом, исходя из пожеланий самих зрителей. Несколько дней назад на портале «Активный гражданин» завершилось голосование.

«Большинство участников опроса отдали свой голос за интерактивную программу с участием сказочных персонажей регионов России (23,29%), второе место заняла идея театрального шествия участников и гостей фестиваля (20,28%), а еще одним популярным ответом стал «включение в программу фестивального квеста» (19,5%). Организаторы обещают все это реализовать в программе нынешнего года», – говорится в сообщении.

На официальном сайте фестиваля polerusskoe.ru открыто голосование за песню, которую исполнит Большой Русский хор совместно с участниками и зрителями фестиваля. Тем самым организаторы планируют установить еще один рекорд по самому масштабному исполнению популярной песни. Выбрать предлагают одну из шестнадцати знакомых с детства русских песен.

Итоги голосования «за песню» будут подведены к 10 июля – накануне проведения фестиваля. «Фестиваль славянского искусства «Русское поле» давно занял свое особое место в столичном событийном календаре и полюбился всем.

«Хоровое пение, народные танцы, старые русские развлечения и забавы, уникальная славянская кухня ежегодно привлекают жителей и гостей города Москвы. Популярность фестиваля подтверждает и голосование на электронной платформе «Активный гражданин», в котором приняло участие 173087 человек», – разъяснил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Участники фестиваля будут бороться за главный приз – «Перо Жар-птицы» в пяти номинациях: «Лучший регион»; «Лучший хоровой коллектив»; «Лучший хореографический коллектив»; «Лучший народный мастер»; «Лучшая трапеза».