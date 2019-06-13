РИАМО - 13 июн. Специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) провели проверки соблюдения правил противопожарной готовности на комплексах переработки отходов и полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) – как действующих, так и закрытых, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Возможные возгорания на полигонах ТКО могут стать причиной значительного дискомфорта для жителей Московского региона. Поэтому по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в настоящее время принимаются все необходимые меры для снижения рисков возникновения таких пожаров. Этот вопрос находится на постоянном контроле областного межведомственного штаба по контролю за пожароопасной обстановкой», – сказал Пестов.

Для тушения возможных возгораний на полигонах ТКО задействуются специализированные организации, которые используют для этого особые методы и технологии. К примеру, пожары в местах массового захоронения отходов неэффективно заливать водой – это не помогает ликвидировать глубинные очаги горения. Для ограничения поступления кислорода такие очаги засыпаются грунтом с помощью гусеничной техники.

Специалисты МОС АВС проверили наличие у предприятий, осуществляющих деятельность по размещению отходов на территории Московской области, договоров на пожаротушение со специализированными организациями. Также проверено наличие необходимых для выполнения мероприятий по ликвидации возгораний запасов грунта, воды, в том числе оборудованных пожарных водоемов, и спецтехники.

«На большинстве полигонов ТКО, расположенных на территории Московской области, все необходимые требования противопожарной безопасности соблюдаются. При этом на ряде полигонов в ходе проверок были выявлены нарушения, все они носят устранимый характер. Наиболее распространенное из них – недостаточный запас грунта на объектах захоронения отходов. Поставлена задача устранить все выявленные нарушения в течение двух недель, этот вопрос находится на контроле в МОС АВС и органах местного самоуправления», – пояснил Пестов.

В настоящее время пожарная обстановка на полигонах ТКО в Московской области нормальная, возгораний нет.