РИАМО – 13 июн. Около 2,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели на территории Подмосковья в январе-мае текущего года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), а число рожденных благодаря этому методу составило порядка 600 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Жительницы региона могут выполнить процедуру ЭКО в учреждениях здравоохранения не только Московской области, но также Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Калужской области, Рязани и Твери – всего в 32 медорганизациях.

«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет претворить в жизнь мечты многих женщин о материнстве. Сегодня возможности попасть на процедуру не нужно ждать месяцами. Длительность ожидания составляет не более 21 дня. В этом году в Подмосковье планируется выполнить 5,6 тысячи ЭКО по ОМС», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».