РИАМО – 13 июн. В подмосковном Дзержинском 15 июня пройдет фестиваль красок «Холи», а также концерт, посвященный Дню молодежи, сообщается в группе молодежного центра «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«Пятнадцатого июня – День молодежи в городе Дзержинский! В 16:00 на площади торгового центра начнется фестиваль красок «Холи», – говорится в сообщении.

Фестиваль продлится до 17:00. Далее стартует конкурсная программа для всех желающих, победители получат призы. В 18:00 начнется торжественная часть. В рамках нее наградят отличившихся представителей молодежи Дзержинского. В 19:00 состоится концерт с участием городских коллективов. С 21:00 до 21:30 на площади пройдет дискотека.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в России ежегодно 27 июня.