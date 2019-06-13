РИАМО - 13 июн. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график после того, как один поезд пришлось убрать с линии из-за бесхозного предмета, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее пассажиров высадили из поезда на станции «Курская» из-за найденного бесхозного предмета.

«Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Поезд, где нашли предмет, убрали с линии для проверки.

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