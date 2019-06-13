РИАМО – 13 июн. В России не нужно вводить углеродный налог, так как в стране есть уже экологические платежи, эту инициативу не собираются поддерживать, сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Ранее председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, который простимулирует промышленные предприятия на снижение выбросов.

«Считаю, что налог вводить не надо. У нас и так есть разного рода экологические платежи. Отдельно вводить экологический налог — абсолютное зло. Оно будет влиять на потребительную стоимость товаров и отразится на кошельке абсолютно всех россиян. С другой стороны, налог уменьшит возможность использовать наши природные углеводородные ресурсы, что является нашим неоспоримым преимуществом», — сказал Селезнев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что поддержать эту инициативу не представляется никаким образом.

Экономист Денис Ракша также отметил, что заявления о том, что если не ввести углеродный налог, то через десять лет российские товары окажутся невостребованными за рубежом, преувеличены.

«Нужно понимать, что ЕС в этом смысле впереди планеты всей. Они отказываются от атомной энергетики, запрещают двигатели внутреннего сгорания и собираются перейти на электрические двигатели в общественном транспорте и в целом очень сильно ратуют за альтернативную энергетику. Но весь остальной мир, за исключением Китая, этого не делает. Он не перестанет покупать ни нефть, ни любую другую продукцию, на которую наложен экологический налог», — подчеркнул Ракша.

В марте этого года правительство приняло несколько нормативных документов, которые устанавливают требования к созданию системы автоматического контроля, а также фиксации о сбросах загрязняющих веществ.