РИАМО - 13 июн. На западе Москвы жители столицы могут арендовать у города без участия в торгах более 600 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«В настоящий момент в 11 районах Западного административного округа жители 14 многоквартирных домов могут арендовать 630 машино-мест в подземных паркингах жилых домов. Метраж машино-мест составляет от 9 до 18,2 квадратных метров, арендная плата здесь колеблется от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей в месяц – в зависимости от удаленности парковок от МКАД, за исключением машино-мест, оборудованных системой Klaus, – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Машино-места расположены в районах Внуково (45 мест), Крылатское (13 мест), Кунцево (13 мест), Можайский (78 мест), Ново-Переделкино (46 мест), Очаково-Матвеевское (15 мест), Проспект Вернадского (146 мест), Раменки (16 мест), Солнцево (13 мест), Тропарево-Никулино (28 мест), Филевский Парк (217 мест).

«С февраля 2019 года в Западном административном округе сдано в аренду 123 машино-места. Особой популярностью пользуются районы Крылатское, Кунцево, Солнцево и Раменки. На долю этих районов приходится более 24% всех машино-мест, предлагаемых для аренды в округе», – уточнил Гаман.

Перечень городских машино-мест, предлагаемых в аренду на 10 лет без проведения торгов, размещен на портале mos.ru в разделе «Деятельность» и обновляется ежеквартально. Количество машино-мест по указанным в разделе адресам ограничено. Машино-места получают заявители, первыми подавшие полный комплект документов в департамент.