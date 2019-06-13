РИАМО – 13 июн. ПАО «МОЭК» за первый месяц летних профилактических работ провело гидравлические испытания на 35,8% тепловых сетей, компанией в настоящее время подготовлено к отопительному сезону 4175,5 километров тепловых сетей, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Компания также обеспечивает теплоснабжение 4119 зданий, в том числе 3268 жилых домов.

«В межотопительный период ПАО «МОЭК» проводит профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях, центральных тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях. Для обеспечения готовности магистральных и разводящих тепловых сетей к работе в период максимальных зимних нагрузок их участки выводятся из эксплуатации для гидравлических испытаний, диагностики и ремонтов, что приводит к вынужденным ограничениям в подаче горячей воды», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в эти сроки управляющие организации в сфере ЖКХ проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Работы по подготовке системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2019–2020 годов в настоящее время идут в полном соответствии с утвержденным графиком. В этом году все работы на тепловых сетях города разделены на 577 десятидневных этапов.

«По состоянию на 13 июня работы на 202 этапах уже завершены. Профилактические работы планируется завершить в конце августа», – резюмировал руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.